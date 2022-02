Weil sie sich weigerten, ihre Geldbeutel herauszugeben, wurden zwei Jungen am Samstagabend gegen 20 Uhr laut Polizei von einer Gruppe Jugendlicher am Hauptbahnhof Frankenthal massiv angegangen. Drei männliche und zwei weibliche Jugendliche hätten den Zwölf- und den Dreizehnjährigen angesprochen, ob sie Geld für Zigaretten haben, heißt es im Bericht. Als sie dies verneint hätten, sollen die drei männlichen Jugendlichen die Kinder unter Androhung von Schlägen aufgefordert haben, die Geldbeutel vorzuzeigen. Als die Jungen sich weigerten, schlugen und traten die drei laut Polizei auf eines der Kinder ein und versuchten, ihm den Geldbeutel zu entreißen. Das Kind sei letztlich mit seinem Geldbeutel geflüchtet und später mit seinem Vater zur Polizeidienststelle gekommen. Gegen die Gruppe wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Raubs eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.