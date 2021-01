Ein 46-jähriger Mann ist am Freitagabend gegen 18 Uhr in der Nähe des Wasserturms von drei Unbekannten zu Boden gestoßen worden. Wie die Polizei berichtet, hatten ihn die Männer zuvor angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Als er ihnen mitteilte, dass er keine Zigaretten besitze, gingen die drei Täter den 46-Jährigen körperlich an, warfen ihn zu Boden und tasteten ihn nach Wertgegenständen ab. Als zwei Passanten erschienen, ließen sie von ihrem Opfer ab und flüchteten ohne Beute. Weil der 46-Jährige die Männer nicht beschreiben konnte und auch die Personalien der beiden Passanten unbekannt sind, bittet die Polizei unter Telefon 06241 8520 um Hinweise von möglichen weiteren Zeugen.