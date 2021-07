Einer Frau sollte am Montag gegen 13.20 Uhr in der Karolinenstraße, nahe der Bäckerei, die Handtasche gestohlen werden. Das berichten laut Polizei Zeugen. Die Täterin ist der Polizei bekannt, das Opfer wird gesucht. Sie wird gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal, Telefon 06233 3130, in Verbindung zu setzen.