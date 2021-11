Mit dem Fahrrad auf der Bundesstraße 9 Richtung Ludwigshafen war ein 81 Jahre alter Mann aus Frankenthal am Freitag unterwegs, als ihn Einsatzkräfte nach mehrstündiger Suche entdeckt haben. Der nach gemeinsamen Angaben von Polizei und Feuerwehr unter Demenz leidende Senior sei – mutmaßlich unterkühlt – ins Krankenhaus zur Behandlung gebracht worden. Dem war, nachdem seine Frau den Mann am Abend als vermisst gemeldet hatte, ein Einsatz mit großem personellen und technischen Aufwand vorausgegangen. Der 81-Jährige war von einer Fahrt mit dem Rad am Morgen nicht zurückgekehrt, heißt es in der Mitteilung. Um ein möglichst großes Gebiet abdecken zu können, seien auch die Feuerwehren aus Bobenheim-Roxheim und der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim alarmiert worden. Für die Suche nach dem Senior, der in der Vergangenheit schön öfter gesucht und an unterschiedlichen Orten im Umfeld Frankenthals aufgegriffen worden sei, außerdem im Einsatz: ein Polizeihubschrauber, eine mit Wärmebildkamera ausgestattete Drohne und die hiesige Rettungshundestaffel. Ein speziell ausgebildeter Personenspürhund des Roten Kreuzes Heidelberg sei schon unterwegs in die Pfalz gewesen , sei aber wegen des glücklichen Endes der Suchaktion nicht mehr gebraucht worden.