Mehr als einen Monat nach seinem Verschwinden wurde ein 24-Jähriger aus Frankenthal laut Pressemitteilung am Dienstag wohlbehalten von Polizeikräften in Berlin angetroffen. Der junge Mann hatte sich laut einem früheren Polizeibericht zuletzt am 13. März im Stadtgebiet Frankenthal aufgehalten. Seither sei sein Aufenthaltsort unbekannt, hieß es damals. Hinweise auf eine konkrete Gefahr gebe es nicht, hatte die Polizei im März auf Nachfrage mitteilt. Dennoch sei das Verschwinden des 24-Jährigen so ungewöhnlich, dass man die Öffentlichkeit bei der Suche um Mithilfe bitte.