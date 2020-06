1650 Euro in bar haben Unbekannte bei einem Trickdiebstahl am Freitagnachmittag von einer 85-Jährigen erbeutet. Das teilte die Polizei Frankenthal am Sonntag mit. Laut der Pressemitteilung hat eine vermeintliche Apothekenbotin gegen 16.30 Uhr bei der Frau in der Fichtestraße geklingelt und gesagt, dass sie ihr Medikamente liefern wollte. Die 85-Jährige bat die Frau herein und wurde in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen hat laut Polizei eine weitere Person die Wohnung betreten und vermutlich das Geld aus dem Schrank genommen. Hinweise zum Fall nehmen die Polizei Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 oder die Polizeiwache Maxdorf, Telefon 06237 934-100, entgegen. E-Mails können an pifrankenthal@polizei.rlp.de gesendet werden.