Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Anstatt des Schleiers wird die Maske angehoben, statt Ringe an die Finger, das Teststäbchen in die Nase gesteckt: Heiraten in Pandemiezeiten stellt Paare vor Herausforderungen und sorgt für mehr Spontaneität. Dienstleister in der Region klagen über Einbußen durch abgesagte Feiern.

Zwei Mal musste Charlotte Piekenbrock ihre Hochzeitsfeier bereits verschieben. Seit März 2021 ist sie mit ihrem Mann standesamtlich verheiratet, die kirchliche Trauung war für Juni