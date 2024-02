Einen 56 Jahre alten Mann mit einer blutenden Wunde am Kopf hat die Polizei nach eigener Darstellung in der Nacht auf Samstag nach Hinweise von Zeugen im Frankenthaler Stadtgebiet aufgegriffen und ins Krankenhaus gebracht. Der Verletzte will den Beamten zufolge von einem Unbekannten mit mehreren Gegenständen attackiert worden sein. „Trotz akuter Behandlungsbedürftigkeit“ seiner Blessuren habe der Mann die Notaufnahme der Stadtklinik verlassen wollen, die ihn begleitenden Polizisten hätten ihn daran gehindert. Weil der Mann dabei gewaltsam Widerstand geleistet habe, laufe nun ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn. Wegen des Ursprungs seiner Verletzungen werde gesondert ermittelt.