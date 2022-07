Ein Polizist ist am frühen Sonntagmorgen bei einer Personenkontrolle in der Wormser Spießstraße leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war es zuvor gegen 5 Uhr in der Mainzer Straße in der Domstadt zu einer Sachbeschädigung an Fahrzeugen gekommen. Hierbei soll eine männliche Person die Scheibe eines geparkten Fahrzeugs eingeschlagen haben und daraufhin in Richtung Hafenstraße geflüchtet sein. Laut den weiteren Angaben zufolge konnte die von Zeugen beschriebene Person durch die eingeleitete Fahndung im Bereich der Spießstraße angetroffen und kontrolliert werden. Der Beschuldigte habe sich dabei gegenüber den Beamten aggressiv verhalten und Widerstand bei der Festnahme geleistet.