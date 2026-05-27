Bei einem Verkehrsunfall in der Elsa-Brandström-Straße, den ein betrunkener Autofahrer verursacht hat, wurde am Dienstag eine 73-jährige Fußgängerin verletzt. Laut Polizei überquerte die Seniorin gegen 17 Uhr die Straße vom Stadtklinik-Parkplatz aus zum gegenüberliegenden Supermarkt. Ein 53-jähriger Autofahrer, der vom dortigen Parkplatz aus nach links in die Elsa-Brandström-Straße einbiegen wollte, übersah die Frau und erfasste sie mit seinem Pkw. Die Seniorin wurde dabei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei dem Autofahrer Alkoholgeruch. Ein Test ergab einen Wert von 2,14 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Schaden am Auto wird auf etwa 300 Euro geschätzt.