Bei einem Verkehrsunfall in Worms wurde am Freitag gegen 13 Uhr ein Radfahrer verletzt. Laut Polizei befuhr der Radler die Kolpingstraße auf einem Radschutzstreifen stadtauswärts. Ein Pkw war in gleicher Richtung unterwegs. An der Einmündung zum Wolfsgraben bog der Autofahrer nach rechts ab und übersah dabei den Radler neben ihm. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Er wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht.