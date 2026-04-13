Ein 34-jähriger Autofahrer hat am Sonntagabend in der Speyerer Straße einen geparkten Wagen beschädigt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 19.40 Uhr. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Dieser räumte den Konsum alkoholischer Getränke ein, lehnte jedoch einen Atemalkoholtest ab. Eine Blutprobe wurde daraufhin angeordnet und in der Dienststelle entnommen. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher und leitete ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.