Rund 22.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 13.50 Uhr in Worms ereignet hat. Verursacht hat den Unfall laut Polizeibericht ein 57-jähriger Audi-Fahrer, der – vom Wormser Stadtteil Neuhausen kommend – die Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße befuhr und an der Kreuzung zur Höhenstraße geradeaus weiterfahren wollte. Dabei übersah er, dass die für ihn geltende Ampel rot zeigte. Der Audi kollidierte mit dem Taxi eines 34-jährigen Fahrers, der bei Grünlicht von der Johann-Hinrich-Wichern-Straße nach links in die Höhenstraße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Autos Sachschaden. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.