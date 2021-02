Die Polizei meldet zwei Verkehrsunfälle, die sich am Donnerstag und Freitag in Worms ereignet haben. In beiden Fällen gab es Verletzte. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 40.000 Euro.

Bereits am Donnerstagmorgen hat es in der Scheidtstraße in der Innenstadt gekracht. Unfallverursacher war ein unaufmerksamer Ford-Mustang-Fahrer. Der 44-Jährige übersah einen Peugeot vor ihm, der verkehrsbedingt hinter einem Lkw warten musste. Es kam zum Zusammenstoß, der dazu führte, dass der Peugeot seinerseits auf den Lkw geschoben wurde. Die 52-jährige Peugeot-Fahrerin verletzte sich leicht. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 25.000 Euro.

Zellertalstraße voll gesperrt

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Freitagmorgen in der Zellertalstraße im Außenbereich des Stadtteils Pfeddersheim. Als ein Lastwagenfahrer gegen 11.30 Uhr nach links in einen Reiterhof abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Pkw. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 48-jährige Autofahrer erlitt einen Armbruch und wurde in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Straße war eine Stunde lang voll gesperrt.