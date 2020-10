Die Polizei ermittelt gegen einen rabiaten Motorradfahrer, der am Sonntagmittag einen Autofahrer bedroht und beleidigt haben soll. Laut Bericht der Beamten gab der 54-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter an, gegen 12.20 Uhr auf der L453 zwischen Heuchelheim und Heßheim von dem Motorradfahrer riskant überholt worden zu sein, nachdem dieser eine Weile nur auf dem Hinterrad hinter ihm gefahren sei. Beim Überholen habe der Motorradfahrer mit dem Fuß gegen die Fahrertür getreten und den Sprinter ausgebremst. Dann soll er im Kreisverkehr auch noch versucht haben, die Tür des Wagens zu öffnen. Als das wegen der Türverriegelung misslang, zeigte er dem Fahrer den Mittelfinger und verschwand. Die Polizei hat als Tatverdächtigen einen 38 Jahre alten Mann ermittelt und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter Telefon 06233 3130 melden oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.