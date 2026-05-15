Bei einer Verkehrskontrolle am Jahnplatz hat die Polizei in Frankenthal in einer Stunde rund 20 Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Beamten mehrere Verstöße fest. Die Kontrolle fand am Dienstag zwischen 23 und 24 Uhr statt, berichtet Polizei. Zwei Fahrer verstießen gegen die Gurtpflicht, außerdem gab es einen Verstoß wegen Beleuchtungsmängeln. Ein Fahrzeug wurde wegen fehlendem Warndreieck beanstandet. In einem weiteren Fall wurde der Fahrzeugschein nicht mitgeführt.