Einen schlechten Scherz haben sich offenbar Unbekannte am Samstagmorgen in der Benderstraße erlaubt. Laut Polizei stellten der oder die Täter mehrere Verkehrsschilder einer nahegelegenen Baustelle auf die Fahrbahn der Benderstraße. Da die Schilder so abgestellt waren, dass diese für Autofahrer nur schwer erkennbar waren, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Zeugen können sich bei der Polizei unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.