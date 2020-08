Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, die am Samstag gegen 11.30 Uhr zu einem Brand in Worms-Neuhausen ausrückten, sorgten für starke Verkehrsbeeinträchtigungen. Bei dem Brand in der Gaustraße bezeichnet die Polizei in ihrer Meldung den Gebäudeschaden als „nicht nennenswert“. Schwerwiegender seien die Folgen für die Bewohner gewesen. Mehrere Personen, so heißt es weiter, mussten vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten. Zwei Personen kamen sogar vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Die Gaustraße sei im betroffenen Bereich gut eine Stunde lang, bis etwa 12.30 Uhr, für den Verkehr gesperrt worden.