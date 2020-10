Am Reformationstag am Samstag, 31. Oktober, beginnt in Worms der Verkauf der „O-Euro-Scheine“ mit Luther-Motiv. Anlass ist das bevorstehende Jubiläumsjahr, das unter dem Motto „500 Jahre Reichstag – Luther 2021“ steht. Die Scheine, mit denen man nichts kaufen kann, sind laut einer Pressemitteilung der Stadt bei Sammlern sehr beliebt. „Wir haben bereits einige Hundert Vorbestellungen aus ganz Deutschland“, erklärt der Chef der Wormser Tourist-Info, Bernd Leitner. Die Auflage beträgt 5000 Stück, 1000 davon in einer besonderen Anniversary-Version. Die Scheine können ab Samstag, 10 Uhr, in der Tourist-Info am Neumarkt 14 für drei Euro (Anniversary-Version vier Euro) gekauft werden.