Bummeln, schlendern und shoppen: Das steht am Sonntag in der Frankenthaler Innenstadt auf dem Programm. In diesem Jahr gibt es dazu ein neues Angebot.

Am verkaufsoffenen Sonntag, 12. April, sind in Frankenthal parallel zum Street-Food-Festival von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte geöffnet. Premiere feiert dabei ein Angebot der Stadt: Im gesamten Stadtgebiet, also auch in den Vororten, können alle Stadtbusse den ganzen Tag kostenlos genutzt werden. Die Busse verkehren nach dem regulären Sonntagsfahrplan.

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Verkaufsoffener Sonntag in Frankenthal: Kostenlos mit dem Bus in die Stadt

Wer mit dem Auto kommt, kann wie an den „First Saturday“-Aktionstagen in den Parkhäusern am Bahnhof, im City Center, bei Birkenmeier/Hotel Central, in der Tiefgarage Willy-Brandt-Anlage und am Congressforum sowie auf dem Parkplatz am Brauhaus zwei Stunden kostenlos parken. Auf öffentlichen Parkplätzen muss sonntags grundsätzlich nichts gezahlt werden.

Info

Weitere Informationen zum verkaufsoffenen Sonntag in Frankenthal gibt es im Internet unter der Adresse www.frankenthal.de/events.