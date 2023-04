Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

CBD-Produkte sind im Trend – und hoch umstritten. Seit knapp einem Jahr verkaufen Muammer und Nadine Sakalli in ihrem Laden am Speyerer Tor in Frankenthal Öle, Kosmetikprodukte und Aromablüten aus Nutzhanf. „Eine gute Sache“, finden sie.

Dass es in Deutschland immer wieder Razzien in Shops wie dem ihren gibt, bei denen sämtliche Waren beschlagnahmt werden, hat das junge Paar aus Lambsheim nicht abgeschreckt, sich mit diesem