Es war nicht ganz der erwartete Besucheransturm beim Verkaufsoffenen Sonntag. Was Geschäftsleute und Besucher dazu sagen.

Der Verkaufsoffene Sonntag war von gemischten Eindrücken geprägt. Obwohl die Sonne nicht schien, waren die Temperaturen für einen Bummel durch die Geschäftsstraßen gut. Ab 14 Uhr füllte sich die Fußgängerzone allmählich, doch einige Geschäftsleute zeigten sich nicht zufrieden mit den Besucherzahlen. Besonders das Streetfood-Festival fand am Sonntagmittag großen Anklang. In der Speyerer Straße, auf dem Rathausplatz und am Beginn der Bahnhofstraße herrschte reges Treiben.

Beim Kaufhaus Birkenmeier zog die neue Damenmode Interesse auf sich, während einige Besucher am Getränkestand für den Kinderschutzbund spendeten. Inhaber Mike Burkhardt zeigte sich zufrieden, räumte jedoch ein, dass es mehr Kunden hätten sein können. Beim Modehaus Jost war die Situation ähnlich. Einige Kunden äußerten Freude darüber, dass die Umbauarbeiten dort nahezu abgeschlossen sind. Die kleine Bar, an der es beim Kauf eines Kleidungsstücks ein kostenloses Getränk gab, stieß auf positive Resonanz. Bei Kisling fanden reduzierte Osterartikel, Dekoartikel und Geschenkideen Abnehmer. Vor dem Geschäft lockte ein Glücksrad mit Rabatten von fünf bis 30 Prozent. Zudem konnten Besucher regionale Senfsorten und neue Soßen aus dem Sortiment probieren. Dennoch blieb der große Andrang aus. Den Weg zur Schuh-Schachtel in der August-Bebel-Straße fanden kaum Kunden, wie Inhaberin Dorothea Bürger bedauerte.

Konkurrenz in der Region

Gern genutzt wurden die Plätze in den Eiscafés, wenn auch nicht lange. Beim Café Quito waren eher die Innenplätze besetzt. Inhaberin Klaudia Heisig resümierte, dass sie an früheren Verkaufsoffenen Sonntagen deutlich mehr Gäste hatte. Einige Geschäftsleute vermuteten, dass der geringe Zuspruch darauf zurückzuführen sei, dass auch in umliegenden Städten Verkaufsoffene Sonntage stattfanden.

Autofreunde kamen bei den ausgestellten Modellen des Autohauses Bürkle am Speyerer Tor auf ihre Kosten. Besonders E-Autos und Plug-in-Hybride weckten Interesse. Allerdings hatte im nördlichen Teil der Speyerer Straße nur Fürst Helbig geöffnet, wo einige Besucher sich zu Haushaltsgeräten beraten ließen.

Ohne Auto und ohne Bus

Das Angebot von zwei kostenlosen Parkstunden und kostenfreiem Busverkehr war nur wenigen Passanten bekannt. Christine Steiger aus Ludwigshafen kam mit dem Fahrrad und benötigte den Bus nicht. Silvi Schweda lobte das Angebot, hatte es aber selbst nicht genutzt. Sie hatte davon in der Frankenthal-App gelesen. Brunhilde Freitag und Horst Nowack besuchten die Innenstadt zu Fuß, fanden das Busangebot jedoch ebenfalls gut. Einige andere gaben an, das Angebot nicht zu benötigen, da sie das Deutschland-Ticket besitzen.

Im Modegeschäft Blickfang blieb die Nachfrage laut Inhaberin Christa Schilling überschaubar. Sie nahm jedoch teil, da sie ihr Geschäft im September schließen wird. Aber auch im Alltag merke sie, dass viele Leute, nicht nur durch die gestiegenen Spritpreise, zögerlicher Mode kaufen. Bei Fahrrad Steinleitner informierten sich einige Besucher über die neuesten E-Bikes, kündigten jedoch an, unter der Woche wiederzukommen. „Das ist eigentlich immer so“, erklärte Inhaber Stephan Steinleitner, da Fahrräder selten spontan gekauft werden.

Streetfood Festival zieht am Sonntag

Bei Angela Mode wurde viel gestöbert, doch auch hier blieb der erhoffte Ansturm aus, wie Thomas Mizera berichtete. Meyer’s Café, das nur an zwei Sonntagen im Monat geöffnet hat, profitierte zwar von dem Anlass, der Besuch blieb aber ebenfalls hinter den Erwartungen zurück. Beim Café Mirou saßen einige Besucher im Außenbereich mit Blick auf die Streetfood-Angebote. Während Burger, koreanische und indische Speisen, Baumstrietzel und Langosch am Freitag wenig nachgefragt wurden, erfreuten sie sich am Samstag und Sonntag größerer Beliebtheit.

Autos zogen auch in der Stadtmitte. Autowelt Ebert als auch das erstmals anwesende Autohaus Schäfer aus Grünstadt präsentierten E-Autos, Plug-in-Hybride und Verbrenner. Mit einigen Straßenmusikanten und Hobbyständen, die nette Kleinigkeiten verkauften, gab es ein angenehmes Einkaufserlebnis. Das kleine Kinderkarussell war dicht belagert. Insgesamt herrschte beim Shopping-Sonntag eine angenehme Stimmung, wie einige Besucher bemerkten. Nicole Göhrig genoss das Streetfood Festival: „Ich habe gut gegessen“, bevor sie sich weiter umschauen wollte. Viele Passanten lobten auch den Stand des Naturschutzbundes (Nabu), der heimische Wildpflanzen in kleinen Töpfen anbot. Für die Geschäftsleute war der Tag kein großer Erfolg, doch für die Besucher bot er die Gelegenheit, Frankenthal zu erkunden und sich über Neues zu informieren.