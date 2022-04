Mehrere Corona-Erkrankungen bei Verfahrensbeteiligten sorgen bei einem Prozess am Landgericht Frankenthal für Verzögerungen. Das teilt Pressesprecherin Britta Hoth auf Anfrage mit. Die Verhandlungen gegen einen 33-jährigen Mann, dem die Staatsanwaltschaft die Vergewaltigung seiner damaligen Lebensgefährtin in Frankenthal vorwirft, haben am 16. Februar begonnen. Als sich die Frau von ihm trennen wollte, habe der Mann sie laut Anklage zunächst mehrfach ins Gesicht geschlagen, getreten und gewürgt. Im Anschluss soll er die Frau zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben und das Geschehen gegen den Willen der Frau fotografiert und gefilmt haben. Lediglich der Angeklagte hat sich bislang zum Sachverhalt geäußert. Die Vernehmung der Frau steht weiterhin aus. Mehrfach wurde der Prozess auf Grund von Corona-Erkrankungen vertagt. So fiel auch die Vernehmung der Frau, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussagen wird, bereits mehrfach aus. Nächster möglicher Termin ist Montag, 2. Mai. Das ursprünglich für den 16. Mai vorgesehene Urteil wird sich laut Gericht entsprechend weiter nach hinten verschieben. Aktuell sind weitere Verhandlungstage bis in den Juli hinein terminiert.