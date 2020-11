Nicht sorgfältig genug beim Entfernen der Sicherheitsetiketten war ein Ladendieb am Dienstag in Worms. Laut Polizei hatte der 35-Jährige in einer Umkleidekabine eines Bekleidungsgeschäfts in der Kaiserpassage versucht, 15 Kleidungsstücke – vermutlich von der Ehefrau ausgewählt und übergeben – aus dem Laden herauszuschmuggeln. Zu diesem Zweck zog er einen Teil der Garderobe selbst an, den Rest verstaute er in einer mitgebrachten Umhängetasche. Zuvor hatte er alle Etiketten entfernt. Nicht sorgfältig genug, denn eine verbliebene löste dann beim Verlassen des Ladens den Alarm aus und der Diebstahl flog auf.