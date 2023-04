Um einer Kontrolle zu entgehen, ist ein Frankenthaler am späten Donnerstagabend von Lorsch über die A6 und die B9 vor Beamten der Autobahnpolizei Südhessen in die Pfalz geflüchtet und dort gestoppt worden. Die Streife hatte dem Pressebericht zufolge gegen 23.45 Uhr die Kollegen in Frankenthal über den Vorfall und die folgende Verfolgungsfahrt informiert. Diese endete nach Darstellung der Polizei mit einem Motorschaden auf dem Mitfahrerparkplatz im Ostring in Frankenthal, wo er zudem noch das Einsatzfahrzeug aus Hessen touchierte. In der Folge sei auch der wahrscheinliche Grund für die wilde Fahrt des 25-Jährigen entdeckt worden: Alkoholeinfluss. Der freiwillige Atemtest ergab laut Mitteilung einen Wert von 1,1 Promille. Dem jungen Mann sei eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet worden. Der Gesamtschaden: rund 2000 Euro.