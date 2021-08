Am frühen Montagmorgen kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der A61 bei Worms ein offensichtlich getuntes Fahrzeug. Bei dem BMW stießen sie laut Polizeibericht auf illegale Veränderungen an den Lampen, dem Fahrwerk sowie der Auspuffanlage. Aufgrund dieser Verstöße war bereits die Betriebserlaubnis erloschen, also ein Weiterfahren nicht möglich. Der 23-jährige Autofahrer habe zudem zu Protokoll gegeben, dass er erst vor wenigen Wochen mit dem veränderten Fahrzeug problemlos durch die Hauptuntersuchung gekommen war. Deshalb, heißt es weiter, wurde ein Strafverfahren gegen den technischen Prüfer eingeleitet, das Fahrzeug als Beweismittel sichergestellt und abgeschleppt. Es soll von einem Gutachter in Augenschein genommen werden. Die Kosten für den ordnungsgemäßen Rückbau, das Abschleppen, das Gutachten sowie für eine Neuzulassung muss der Fahrer übernehmen, zudem kommt auf ihn eine Geldbuße im dreistelligen Bereich hinzu, teilt die Polizei mit.