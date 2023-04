Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Vereinigte VR-Bank Kur- und Rheinpfalz (Speyer) will mit der Raiffeisenbank Freinsheim fusionieren. Das Bauvorhaben der Bank in Frankenthal am Jahnplatz kommt nicht so zügig voran wie erhofft.

Rudolf Müller, der Vorstandssprecher der Vereinigten VR-Bank Kur- und Rheinpfalz, hat es am Montagabend bei der virtuellen Vertreterversammlung verkündet: „Wir haben im Oktober mit dem Aufsichtsrat