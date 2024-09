Nach gut sieben Jahren Vorlauf kommt die Planung für ein Neubauprojekt der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz nun auf die Zielgerade. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan muss nur noch vom Stadtrat abgesegnet werden. Der tagt am 25. September das nächste Mal.

Die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz mit Sitz in Speyer hat bei dem Vorhaben, ihre Regionaldirektion am Jahnplatz in Frankenthal anzusiedeln, einen langen Atem gebraucht. Schon im Jahre 2017 hat die damals noch eigenständige RV Bank Rhein-Haardt ( Lambsheim) das unter Denkmalschutz stehende Gebäude in der Mahlastraße 5 – es ist die ehemalige Villa des Fabrikanten Hans Kopp – samt Gartengrundstück erworben. Nach der Fusion der Genossenschaftsbank mit der Speyerer Volksbank Kur- und Rheinpfalz 2019 folgt die Entscheidung, das Projekt über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu realisieren. Im vergangenen Jahr kam dann eine angrenzende Teilfläche des Jahnplatzes hinzu, die bisher im Eigentum der Congress-Forum Frankenthal GmbH stand.

Weil der zunächst deutlich größer geplante Neubau neben der Fabrikantenvilla auf Widerstand in der Nachbarschaft stieß, kam es zu erheblichen Verzögerungen. Die aktuellen Entwürfe sind nun deutlich kleiner und schlanker. Gelöst ist auch das Problem mit Parkplätzen des Congress-Forums an der Südseite des Geländes. Für deren Wegfall soll es östlich des Neubaus Ausgleich auf dem Grundstück selbst geben.

Villa wird saniert

Im rückwärtigen Gartenbereich werde ein modernes zweigeschossiges Gebäude entstehen, erläuterte Ulrich Villinger vom Planungsbüro Piske (Ludwigshafen) im Ausschuss für Stadtentwicklung. Das Vorhaben sei mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt. Die historische Villa werde umfassend saniert. Sie soll künftig als Beratungszentrum für Private Banking und Firmenkunden genutzt werden. Um das Projekt zu realisieren, sei es erforderlich, mit der Stadt einen Durchführungsvertrag abzuschließen, erläuterte der Planer. Er sei guter Dinge, dass das Vorhaben nunmehr vorangebracht werde, sagte Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG). „Wir liegen im Zeitplan.“ Erleichtert gab sich Andreas Reif, Prokurist der VR Bank, dass der Ausschuss grünes Licht gegeben hat. „Wir haben sieben Jahre an dem Projekt gearbeitet.“