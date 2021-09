Die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz wird Mitte Oktober ihren Agrarservice in Beindersheim an eine Kartoffelvertriebsgesellschaft aus Sittensen in Niedersachsen übergeben. Bankvorstand Till Meßmer teilte am Donnerstag mit, diese Fusion diene dazu, das Warengeschäft der VVR Bank zukunftsfähig zu machen. In dem Beindersheimer Lager werden hauptsächlich Kartoffeln und Zwiebeln aus der Region verpackt und an den Lebensmitteleinzelhandel verkauft. Alle 41 Mitarbeiter seien informiert und hätten die Möglichkeit, bei Fortbestand ihrer bisherigen Arbeitsverträge zur neu gegründeten Helma Südwest GmbH zu wechseln. Der langjährige Leiter des Beindersheimer Betriebs werde Geschäftsführer der neuen Gesellschaft.