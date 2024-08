Am Samstag, 5. Oktober, findet im Rahmen des Frankenthaler Herbstspektakels erstmals seit 2018 wieder ein „Tag der Vereine“ statt. Zwischen 12 und 16 Uhr haben alle Frankenthaler Klubs die Möglichkeit, sich und ihre Aktivitäten in der Innenstadt zu präsentieren. Das kann laut Stadtverwaltung etwa in Form eines Infostands oder mit einem Programm geschehen. Als Beispiele werden Tanzdarbietungen oder die Vorstellung einer Sportart oder Vereins auf der Hauptbühne genannt. „Gerne können sich die Vereine auch eine Mitmachaktion einfallen lassen, um noch mehr Interessenten zu gewinnen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Einladungen seien bereits verschickt worden, wer noch keine erhalten habe oder zukünftig per E-Mail informiert werden möchte, kann an ehrenamt@frankenthal.de an die Ehrenamtskoordinatorin Jennifer Speiger schreiben. Sie organisiert den Tag gemeinsam mit dem Bereich Kultur und Sport.