Von den im Landeshaushalt vorgesehenen zehn Millionen Euro zur Unterstützung von Vereinen in der Pandemie seien bislang nur etwa 1,2 Millionen Euro ausgezahlt worden. Das teilt der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf mit. Er fordert eine Vereinfachung der Regularien. Der CDU-Vorschlag, den die Landesregierung erneut abgelehnt habe: Für jedes aktive Mitglied gibt es einen „Sockelbetrag“ in Höhe von 15 Euro, bei Jugendlichen 20 Euro. Die Förderung solle auf maximal 15.000 Euro pro Verein begrenzt, Rücklagen der Vereine müssten nicht aufgebraucht werden. Das Land dürfe nicht allein auf Vereinsförderungen der Kommunen oder Crowdfunding von Banken hoffen. Der Stadtrat in Frankenthal, in dem Baldauf sitzt, hatte im September einem Zuschuss für Vereine in einer Gesamthöhe von 105.000 Euro zugestimmt.