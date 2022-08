Bei elf von 79 bei einem Termin im Mai untersuchten Wasserproben aus privaten Brunnen in Frankenthaler Vororten und Umlandgemeinden hat der Verein VSR-Gewässerschutz im eigenen Labormobil nach eigenen Angaben teils stark erhöhte Nitratwerte festgestellt. Bei jeder dritten der Proben war zumindest der Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter überschritten, den die Trinkwasserverordnung vorsieht. Wie aus einer Pressemitteilung des in Nordrhein-Westfalen ansässigen Vereins hervorgeht, ergab die Analyse in fünf Fällen aus Flomersheim und für einen Brunnen in Heßheim Wert über 300 Milligramm pro Liter. Auffällig seien außerdem Proben aus Eppstein (197), Mörsch (108), Gerolsheim (83), Lambsheim (75) und Bobenheim-Roxheim (74) gewesen. VSR-Gewässerschutz führt die Ergebnisse laut der am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung auf die intensive landwirtschaftliche Nutzung in der Region zurück. Die Folge von starker Düngung sei, dass Nitrate ins Grundwasser würden und so auch im Wasser privater Brunnen landeten. Der Verein warnt insbesondere davor, Wasser mit hoher Nitratbelastung zur Zubereitung von Babynahrung zu verwenden, auch zum Gießen von Gemüse in Hausgärten sei es nur bedingt geeignet.