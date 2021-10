Weihnachtspäckchen für arme Familien in Albanien, Rumänien und Bulgarien verschickt der Verein Helping Hands. Auch in Frankenthal gibt es zwei Sammelpunkte für die Spenden.

Die Corona-Pandemie habe arme Menschen in den Ländern, die sich auch ansonsten kaum genügend Lebensmittel leisten können, schwer getroffen. Der Verein mit Sitz im hessischen Gelnhausen ruft deshalb dazu auf, Päckchen zu packen. Dafür gibt es eine Liste, die laut Pressemitteilung genau befolgt werden soll.

Zum Inhalt eines Päckchens gehören demnach: ein Kilo Reis (kein Milchreis), ein Kilo Nudeln, 500 Gramm Kaffee (gemahlen und vakuumverpackt), eine Tüte Gummibärchen, drei Tafeln Schokolade (gerne größer als 100 Gramm), zwei Pakete Früchte- oder Kräutertee, vier Röhrchen Vitamintabletten, ein Shampoo, zwei Tuben Zahnpasta, zwei Zahnbürsten, zwei Stück Seife (bitte in Tütchen verpacken), ein Deostift, eine Handcreme und zehn Päckchen Taschentücher (nicht parfümiert). Zusätzlich helfen können Spendenwillige mit drei Euro für den Transport.

Abgabe bis 7. November

Pakete gibt es der Mitteilung zufolge in Frankenthal bei der Kirche des Nazareners (Siemensstraße 2) sowie bei Juwelier Scholz (Speyererstraße 9). Wer es bei der Kirche des Nazareners abholen möchte, wendet sich für weitere Informationen an die Nummer 06233 375959. Das Juweliergeschäft Scholz hat von Montag bis Freitag, jeweils 10.30 bis 14 Uhr geöffnet. Die fertigen Pakete werden an beiden Sammelstellen bis 7. November entgegengenommen.

Wer kein Päckchen zusammenstellen möchte, kann auch Geld spenden unter dem Vermerk „Weihnachtsfreude“ auf das Konto von Helping Hands, IBAN: DE56 5075 0094 0000 022394; BIC: HELADEF1GEL. Weitere Informationen gibt es im Internet unter https://helpinghandsev.org oder per Telefon unter 06051 832892.