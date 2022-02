Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Der Verein Frauen für Frauen weist aus diesem Anlass darauf hin, dass es für Frauen, die einer gewaltsamen Beziehung entkommen wollen, oft sehr schwierig ist, eine bezahlbare Wohnung zu finden.

Seit 1984 betreibt der Verein in Frankenthal ein Frauenhaus und eine Beratungsstelle. Im vergangenen Jahr konnten laut einer Pressemitteilung 21 Frauen aus gewaltsamen Beziehungen befreit werden. Der Platz im Frauenhaus reiche nicht aus, um allen Anfragen gerecht zu werden. Für viele Frauen sei es schwierig, bezahlbaren Wohnraum für sich und ihre Kinder zu finden. Viele Vermieter hätten noch immer diffuse Befürchtungen, die sie von einer Vermietung an eine Frau abhielten. Auf dieses Problem will der Verein zum Internationalen Frauentag aufmerksam machen. Die Frauenhäuser appellieren an den Bund und die Länder, die Voraussetzungen für bezahlbaren Wohnraum und eine bessere finanzielle Absicherung von Frauen zu schaffen.

Gleichstellung der Geschlechter

Seit 1911 wird weltweit am 8. März der Internationale Frauentag gefeiert, um auf Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam zu machen. Als aktuelle Themen nennt der Verein, der sich seit 1981 in Frankenthal für Fortschritte in der Frauenpolitik einsetzt, Lohngleichheit, Altersarmut, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Gewalt in engen sozialen Beziehungen, sexuelle Selbstbestimmung, angemessene Teilhabe in politischen Ämtern und Führungspositionen und die Überwindung von Karrierehindernissen. Dass der 8. März bislang nur in Berlin ein gesetzlicher Feiertag ist und mit Mecklenburg-Vorpommern nur in einem weiteren Bundesland (ab 2023) einer werden soll, findet der Verein unverständlich.

Kontakt



Das Frauenhaus in Frankenthal ist unter Telefon 06233 9695, die Beratungsstelle des Vereins Frauen für Frauen unter der Nummer 06233 6070807 (Fax 06233 298742) zu erreichen. Im Netz: www.frauenhaus-frankental.de. Spendenkonto: Sparkasse Rhein-Haardt , IBAN: DE92 5465 1240 02400233 17, BIG MALADE51DKH.