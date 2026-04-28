Der Turn- und Sportverein Gerolsheim lässt im Mai sein Freizeitkegelturnier wiederaufleben. Anlass ist das Dorfjubiläum. Deshalb geht es bei dem Wettbewerb um die Zahl 1111.

„Bürgermeisterin Simone Ulrich hat uns gefragt, ob wir im Jubiläumsjahr nicht etwas Besonderes anbieten können“, berichtet der Vorsitzende des Turn- und Sportvereins (TuS), Jürgen Staab. Weil Kegeln das Aushängeschild des Vereins ist, lag ein Turnier für Jedermann nah. „In den 80er- und 90er-Jahren war das Turnier der Freizeitkegler unter der Regie von Oswald Scharff eine Tradition“, erinnert sich Staab. „Dann ist es eingeschlafen und wurde vor etwa zehn Jahren wiederbelebt.“ Aber die Sache habe recht bald den Freizeitcharakter verloren, weil Sportkegler mitmischten und der Anspruch stieg, so Staab. Deshalb sei die Veranstaltung aufgegeben worden.

Jetzt soll das Format einmalig und mit dem Ursprungsgedanken reaktiviert werden. Mitmachen dürfen alle, die in Gerolsheim wohnen oder einem dortigen Verein angehören. Sportkegler sind nicht zugelassen. Die Beschränkung auf Einwohner und Vereinsmitglieder soll dem großen Anliegen der Gemeindespitze dienen: einer lebendigen Dorfgemeinschaft, in der man sich kennt und weiß, was es vor Ort alles gibt. „Und wir als TuS hoffen, dass der eine oder andere Neubürger, der noch nicht in unserer Vereinsgaststätte war, nach dem Turnier öfter den Weg zu uns findet.“

25 Minuten in die Vollen

Staab wünscht sich viele Anmeldungen und hofft darauf, dass Interessenten den Turnierzeitraum 19. bis 24. Mai nicht missverstehen. „Man muss sich natürlich nicht sechs Tage lang dafür frei nehmen“, versichert der Vorsitzende. Gebraucht werden Vierer-Mannschaften, zum Beispiel eine Familie, deren Mitglieder zeitgleich auf die moderne, 2019 sanierte Bahn im TuS-Heim (An der Weet 2) gehen. Dann heißt es: „25 Minuten in die Vollen“.

Die im Team erzielten Kegel werden addiert und bilden das Mannschaftsergebnis. Sieger wird die Mannschaft, die der Zahl 1111 am nächsten kommt. Die Teams dürfen mehrmals antreten, und die einzelnen Spieler dürfen mehreren Gruppen angehören. Die Plätze eins bis drei werden prämiert. Das Turnier hat Benefizcharakter: Das Startgeld von zehn Euro pro Mannschaft kommt den Fördervereinen der Kita Naseweis und der Jugendfeuerwehr zugute. Das heißt: Mit einem Beitrag von 2,50 Euro und einer halben Stunde Kegelspaß kann jeder Gerolsheimer Gutes tun.

Kontakt