Die Frankenthalerin Elfriede Thein ist für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. In einer Feierstunde überreichte der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd), Hannes Kopf, die Medaille und Urkunde an Thein, die sich seit vielen Jahrzehnten für die Belange gehörloser und hörgeschädigter Menschen einsetzt. In seiner Laudatio würdigte Kopf das außerordentliche Engagement der Geehrten, heißt es in einer Pressemitteilung der SGD Süd: „Sie hat Teilhabe ermöglicht und Brücken zwischen hörender und gehörloser Welt gebaut.“

Das Wirken von Thein begann unter anderem bei der Volkshochschule Ludwigshafen, wo sie von 1989 bis 2000 Gebärdensprachkurse für Hörende leitete. Von 1991 bis März 2019 war sie Vorsitzende des Gehörlosenvereins 1910 Ludwigshafen. In dieser Zeit initiierte sie laut Mitteilung monatliche Informationsveranstaltungen und organisierte zahlreiche Bildungsfahrten sowie Gemeinschaftsveranstaltungen.

Auch auf Landesebene übernahm Thein Verantwortung: Von 1992 bis 2000 war sie erste Frauenbeauftragte im Landesverband der Gehörlosen Rheinland-Pfalz und rief das erste Frauenseminar des Verbandes ins Leben. Von 2000 bis 2008 stand sie dem Landesverband als Vorsitzende vor. In dieser Funktion eröffnete sie im Jahr 2000 die Landesdolmetscherzentrale. Bis heute unterstützt Thein die Vorstandschaft. „Hervorzuheben ist ihr Einsatz für bilingualen Unterricht an Gehörlosenschulen sowie ihr Engagement für Untertitel im Fernsehen“, heißt es in der Mitteilung. Als erste gehörlose Vertreterin war sie von 2002 bis 2008 Mitglied im Landesbehindertenbeirat des Sozialministeriums.