Nachdem der Frankenthaler Herbert Baum (74) schon zum Vorsitzenden der Senioren der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im Bezirk Pfalz gewählt wurde, hat er sich bei der Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland für weitere Funktionen zur Wahl gestellt. Die 40 Delegierten wählten ihn einstimmig zum Landesbezirkschef von rund 22.000 älteren. Er vertrete den Landesbezirk auch bei der Bundesseniorenkonferenz im April 2023 in Berlin und im künftigen Bundesvorstand. „Es ist wichtig, dass die Senioren in den Gremien der Gesamtgewerkschaft Mitspracherechte haben“, freut sich Baum über seine Wahl in den Landesbezirksvorstand und zum Verdi-Bundeskongress im September 2023 in Berlin. Er unterstütze die Initiative, bereits die „rentennahen Mitglieder“ ab 60 Jahren für die aktive Weiterarbeit zu gewinnen. Mit einem Mail-Netzwerk und regelmäßigen Videokonferenzen will er die Kommunikation in den Ortsvereinen, im Bezirk und im Landesbezirk ausbauen.