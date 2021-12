Wegen massiver baulicher Mängel am Fundament wurde ein Wohnhaus in der Pilgerstraße 12 a/b bereits Ende November geräumt. Das bestätigen Polizei und Stadtverwaltung auf Anfrage. Eigentümer des Gebäudes ist die Baugesellschaft Frankenthal (BGF). Über die Pressestelle des Haupteigentümers Stadtwerke Heidenheim teilt das Unternehmen mit, dass die Bauaufsicht der Stadt bei einem Ortstermin am 30. November die sofortige Räumung der elf bewohnten Mietwohnungen angeordnet habe. Grund dafür sei der Verdacht gewesen, dass das Haus einsturzgefährdet sei, weil der Kellerboden und Türstürze abgesackt seien und es Risse im Mauerwerk gebe. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses seien bei Angehörigen untergekommen oder in einem Hotel untergebracht worden. Erste Untersuchungen deuten laut Stellungnahme des Unternehmens darauf hin, dass die Tragfähigkeit des Gebäudes nicht gefährdet sei. Sollte sich das bestätigen, könnten die Mieter noch in diesem Jahr in ihre Wohnungen zurückkehren.

Erst Anfang November hatten Mieter im Meergartenweg ihre Wohnungen wegen gefährlicher baulicher Mängel verlassen müssen. Betroffen waren dort die beiden oberen Stockwerke. Eine der beiden Etagen konnte inzwischen wieder bezogen werden. Die übrigen betroffenen Familien sind bei Verwandten und in Notunterkünften untergebracht.