Weil er offenbar betrunken war und Drogen konsumiert hatte, haben Beamte der Autobahnpolizei Ruchheim am Donnerstag einem 36-jährigen VW-Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Wie die Polizei meldet, fiel der Mann den Polizisten gegen 11 Uhr auf der A6 auf, in der Industriestraße wurde er dann angehalten. Bei der Kontrolle zeigte er körperliche Auffälligkeiten, die auf einen vorherigen Drogenkonsum hinwiesen. Weil sich der Autofahrer einem Drogenschnelltest und einer Blutentnahme verweigerte, ordneten die Beamten die Blutprobe an und untersagten dem 36-Jährigen die Weiterfahrt. Das Ergebnis der Untersuchung wird laut Bericht zeigen, ob und welche Drogen der Mann konsumiert hat. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.