Wegen des Verdachts des Handels mit Drogen gerieten mehrere Männer aus Eisenberg ins Visier der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und der Kriminalinspektion Worms. Ein 35-Jähriger befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Drogen, Waffen und Bargeld wurden sichergestellt.

Wie die Polizei am Montag berichtete, durchsuchten Ermittler in den vergangenen beiden Wochen zunächst die Wohnung eines 58-jährigen Tatverdächtigen und kurze Zeit später die Wohnungen zweier weiterer, 33 und 35 Jahre alter Männer. Die Beamten fanden mehrere Hundert Gramm Amphetamin, Cannabis, Ecstasy, verschiedene Waffen und mutmaßliches Dealgeld in fünfstelliger Höhe.

Ermittlungen dauern an

Zwei Beschuldigte wurden nach der polizeilichen Maßnahme wieder entlassen und befinden sich auf freiem Fuß. Der 35-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichtes Kaiserslautern vorgeführt. Diese hat gegen den Mann wegen Fluchtgefahr einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.