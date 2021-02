In Frankenthal und Beindersheim haben mutmaßliche Trickbetrüger sich am Mittwoch in mehreren Fällen bei Anrufen als Polizeibeamte, Bankangestellte oder nahe Verwandte ausgegeben. Die Ermittler gegen nach eignen Angaben davon aus, dass es Ziel der Telefonate gewesen sein dürfte, von den Angerufenen Geld zu ergaunern. Bei den der Frankenthaler Inspektion gemeldeten Ereignissen sei es zu keinem Schaden gekommen. Der Polizei ruft Wachsamkeit bei solchen Betrugsversuchen auf: „Wenn Ihnen der Anruf seltsam erscheint, rufen Sie uns an.“ Die Beamten seien entweder über den Notruf 110 oder unter der Nummer 06233 3130 erreichbar.