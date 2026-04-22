Raubüberfälle am Bahnhof, Körperverletzung im Metznerpark. Es wird immer schlimmer? Der Blick auf die nüchternen Zahlen sagt: nein.

Einzelne Straftaten mögen schockieren, weil es natürlich schockierend ist, wenn etwa ein 14-Jähriger am Bahnhof andere Jugendliche mit einem Messer überfällt. Gegen das Angstgefühl, das aufgrund solcher Nachrichten entsteht und in sozialen Netzwerken verstärkt wird, hilft die Einordnung durch die Kriminalstatistik. Das macht klar: Es wird nicht immer schlimmer, wie gerne sofort behauptet wird, wenn so etwas passiert. Und nur, weil heutzutage mehr Menschen mit anderer Hautfarbe im Stadtgebiet unterwegs sind, macht das die Straßen Frankenthals nicht automatisch unsicherer. Beispiel Vergewaltigung: Was landes- und bundesweit gilt, gilt auch im Bereich der Polizeiinspektion Frankenthal und der Polizeiwache Maxdorf. Statistisch gesehen muss eine Frau im öffentlichen Raum – Stichwort Stadtbild-Debatte – deutlich weniger Angst vor einer Vergewaltigung haben als in ihrem eigenen privaten Umfeld. 90 Prozent der Vergewaltigungen, die im Vorjahr angezeigt wurden, fanden in privater Umgebung durch den Opfern bekannte Täter statt.