Ist bei der Rechnung des Strom- oder Gasversorgers alles korrekt, wurde eventuell der Verbrauch geschätzt? Unterstützung bei solchen Fragen bietet die Verbraucherberatung in Ludwigshafen an.

Wann man die Jahresabrechnung für seinen Strom- oder Gasverbrauch erhält, hängt vom Zeitpunkt des Vertragsschlusses beziehungsweise vom Beginn der Versorgung ab, informiert die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Ist der Verbrauch dann wider Erwarten besonders hoch oder auch niedrig ausgefallen, lohnt es sich nach Angaben der Verbraucherschützer, genauer hinzusehen. Ursache kann ein veränderter Verbrauch, ein Fehler beim Ablesen oder auch eine falsche Schätzung des Verbrauchs sein.

Kleine Vermerke in der Fußnote der Rechnung verraten, ob der Zählerstand vom Kunden selbst abgelesen und dem Versorger mitgeteilt wurde, ob der Versorger selbst oder ein Dritter, zum Beispiel der Netzbetreiber, den Zählerstand abgelesen haben oder ob der Zählerstand geschätzt beziehungsweise rechnerisch ermittelt oder hochgerechnet wurde.

Abrechnung korrigieren

Eine Schätzung des Verbrauchs ist nach Angaben der Verbraucherberatung nur unter bestimmten Umständen zulässig, zum Beispiel, wenn die Zählerräume zum Ablesen vom Versorger oder Netzbetreiber nicht betreten werden konnten und der Kunde zum Selbstablesen aufgefordert wurde, der Aufforderung aber nicht nachkam. Stellt sich heraus, dass eine Schätzung nicht zulässig war, muss die Abrechnung korrigiert werden, sobald die tatsächlichen Verbrauchszahlen vorliegen.

Fragen rund um Strom- und Gasrechnungen, Energieverträge und Vertragsbedingungen beantworten die Energierechtsberater in den örtlichen Beratungsstellen der Verbraucherzentrale. Diese Beratung kostet 18 Euro und findet nach Terminvereinbarung jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat in der Verbraucherberatung Ludwigshafen statt.

Tipps für den Wechsel

Auch zum Wechsel des Strom- und Gasversorgers wird derzeit für fünf Euro persönlich beraten. Eine Terminvereinbarung ist in diesem Fall erforderlich unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 60 75 600, alternativ per E-Mail an energierecht@vz-rlp.de oder online unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/onlinetermine-rlp.

KONTAKT