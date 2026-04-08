In Frankenthal sind chinesische Massagesalons mit verdeckten Testbesuchen kontrolliert worden. Ein Betrieb musste daraufhin geschlossen werden.

Die Testbesuche bei zwei chinesischen Massagesalons im Frankenthaler Stadtgebiet gab es bereits am 18. März. Das hat die Stadt in einer Pressemitteilung in dieser Woche mitgeteilt. Die Aktion wurde gemeinsam mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen und der Steuerfahndung Neustadt an der Weinstraße durchgeführt. Hintergrund war der rheinland-pfälzische Kontrolltag „Chinesische Menschenhandelsringe“.

Bei den verdeckten Kontrollen gaben sich die Ermittler jeweils als Freier aus. In einem Fall seien verbotene sexuelle Dienstleistungen angeboten worden. Der betroffene Betrieb wurde vorübergehend geschlossen.

Weitere Kontrollen geplant

Die Beamten stellten zudem Verstöße gegen ausländerrechtliche Bestimmungen fest, die teilweise bereits vor Ort in Abstimmung mit der zuständigen Ausländerbehörde geklärt wurden. Nach Auswertung sollen die Verstöße zur Anzeige gebracht werden. Um welche Verstöße es sich genau handelt, hat die Stadt zunächst nicht mitgeteilt. Auf den Inhaber des Massagesalons kommen zudem Nachkontrollen zu, unter anderem durch die Bauaufsicht.

Ziel dieser landesweiten Aktion sei es gewesen, „mögliche illegale Strukturen im Zusammenhang mit Massagesalons aufzudecken, insbesondere im Hinblick auf unerlaubte sexuelle Dienstleistungen sowie mögliche Hintergründe organisierter Kriminalität“, wie die Stadt mitteilt. Weiterhin wolle man betroffenen Frauen, die in diesen Strukturen arbeiten, Unterstützung anbieten.

Prostitution verboten

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass Prostitution im Stadtgebiet „grundsätzlich untersagt“ ist, weil die gesetzlich vorgesehene Mindesteinwohnerzahl von 50.000 nicht erreicht wird. Zudem müsse für den Betrieb eines Prostitutionsgewerbes eine behördliche Erlaubnis vorliegen, die „eine umfassende Zuverlässigkeitsprüfung voraussetzt“.