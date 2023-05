Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit gedämpften Erwartungen starten die Herren des TC Mörsch am Sonntag (10 Uhr) in die Saison der Tennis-Verbandsliga. Das Team um den neuen Mannschaftsführer Daniel Bergtholdt muss den Abgang des ehemaligen Kapitäns und Leistungsträgers Niklas Groß verkraften, der zum TC Lambsheim (A-Klasse) gewechselt ist. Verstärkungen von außen gibt es nicht. Zu Gast ist der HTC Bad Neuenahr.

Es ist nicht die erste Saison der TC-Herren in der Verbandsliga. Bereits 2019 hatte Mörsch erstmals in der Liga aufgeschlagen, in der Vereine aus ganz Rheinland-Pfalz vertreten