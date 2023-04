Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum letzten Mal in dieser Verbandsligasaison haben die Herren des TC Mörsch ein Heimspiel. Gegner auf der Anlage am Starenweg ist am Sonntag (10 Uhr) der TC Schwarz-Weiss 1896 Landau. Soll die Hoffnung der Gastgeber auf den Klassenverbleib auch am letzten Spieltag beim Auswärtsspiel in Ingelheim weiter bestehen, braucht das Team um Mannschaftsführer Daniel Bergtholdt gegen die Südpfälzer einen Sieg.

Nach der ernüchternden 0:9-Niederlage beim Tabellenführer TC Mutterstadt sind die Aussichten auf den zweiten Saisonsieg gesunken. Der Leistungsunterschied war zu groß. „Realistisch