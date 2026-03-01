Die Gerolsheimer haben sich am Samstag als gute Gastgeber des Verbandsgemeindefestes erwiesen. Das Dorfgemeinschaftshaus war proppenvoll, die Stimmung ausgelassen.

Ortsbürgermeisterin Simone Ulrich ( FWG) will was vom neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Leiningerland. Sie will vor allem, dass Gerolsheim ein Grundschulstandort bleibt. Seit Jahren geht im Ort die Angst um, die VG könnte das alte, sanierungsbedürftige Schulhaus aufgeben. Da könnte mancher auf den Gedanken kommen, dass sich die Gerolsheimer beim diesjährigen VG-Fest in der Zusammenarbeit mit dem neuen VG-Bürgermeister Daniel Krauß (SPD) besonders ins Zeug legen wollen.

Nein, wahrscheinlicher ist es, dass die Einwohner es einfach gewohnt sind, das Beste aus sich und der Dorfgemeinschaft herauszuholen, um eine große Party zu schmeißen. „Wir nutzen jede Gelegenheit zu feiern“, versichert die vor anderthalb Jahren ins Amt gekommene Ortschefin.

Fantasy-Spaß für Kinder Mitglieder des Fantasy-Vereins LoKey in ihren eindrucksvollen Gewandungen. Sie waren fürs Kinderprogramm zuständig. Foto: Waltraud Werdelis

Die Stimmung am späteren Samstagnachmittag im und am Dorfgemeinschaftshaus ist heiter. Draußen auf dem Sport- und Spielgelände toben Kinder. Sie haben ein Mittelalter- und Fantasy-Spektakel der Erpolzheimer Schwertkampfgruppe LoKey hinter sich. Deren Sprecher Sascha Karlein ist zufrieden. Die Anstrengung, auf dem Ballspielfeld in Ritterrüstung und Kettenhemd eine Stunde lang mit schweren Hieb- und Stichwaffen eine Show zu liefern, ist vorbei. Das gute Dutzend Kämpfer wird mit Schorle und einem Mahl aus der Küche der Ehrenamtsgruppe „Gero kocht“ belohnt. Gulasch gibt es und Spaghetti Bolognese. Die Landfrauen ergänzen das Angebot um belegte Brötchen, Kuchen und Kaffee.

Kein Fest ohne freiwillige Helfer wie hier am Ausschank Ursula Lässig und Ralf Stygar. Foto: Waltraud Werdelis

Der mit 220 Sitzplätzen plus Stehtischen ausgestattete große Saal ist voll, die Gäste haben sich mindestens mit Getränken versorgt und scheinen sich gut zu unterhalten – obwohl die Saalakustik nicht optimal ist und Entertainer Kalli Koppold Schlager und Oldies in mitreißender Lautstärke singt und spielt. Er hat schon etliche Paare auf die Tanzfläche gelockt.

Solokünstler Kalli Koppold sorgte im Dorfgemeinschaftshaus für die Musik. Foto: Waltraud Werdelis

Im Saal an den Rändern sowie im Foyer präsentieren sich an Info- und Verkaufsständen örtliche Vereine und Betriebe, aber auch Ehrenamtliche der Orts- und der Verbandsgemeinde wie etwa das Bürgerbusteam, die Sicherheitsberater oder die Bürgerinitiative „Gerolsheim bewegt sich“. Beim Elektrizitätswerk geht es relativ ruhig zu, dafür hat Birgit Langknecht, die für Grünstadt und die Verbandsgemeinde zuständige Gemeindeschwester plus, großen Zulauf. Ihr Tisch ist üppig belegt mit vielerlei Broschüren für Senioren, die möglichst lange fit und selbstständig bleiben wollen. „Aber diese Hefte hier werde ich wohl wieder mitnehmen“, sagt Langknecht und zeigt lachend auf einen Stapel mit Ratgebern zum Thema Inkontinenz. „Kann man verstehen, dass hier niemand mit so einem Heft gesehen werden will.“

Irmgard Gurdan am Stand der Verbandsgemeinde, die Werbung für den Bürgerbus und die Sicherheitsberater macht. Als Gerolsheimerin trägt sie natürlich ein Dorfjubiläum-T-Shirt. Foto: Mareike Keiper

Fest des Kennenlernens

Joerg Schifferstein, der Referent für Öffentlichkeitsarbeit der VG Leiningerland, blickt zufrieden in die langen Tischreihen. Er ist überzeugt: „Dieses Fest hier haben wir wirklich in die Fläche getragen.“ Soll heißen: Es haben sich ungewöhnlich viele Menschen aus anderen Ortsgemeinden auf den Weg nach Gerolsheim gemacht. So soll es sein bei dem Fest, das seit 2022 jedes Jahr in einem anderen der 21 VG-Dörfer stattfindet. Auf die Fusion der Verbandsgemeinden Grünstadt-Land und Hettenleidelheim vor acht Jahren wird später Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld als Gastredner eingehen: „Das Zusammenwachsen dauert, aber es wird gelingen.“

An langen Tischreihen hatten 220 Gäste Platz. Foto: Waltraud Werdelis

Doch jetzt knallt es erst einmal laut beim Salutschießen des Gerolsheimer Schützenvereins. Es ist das Startsignal für den offiziellen Veranstaltungsteil. Simone Ulrich bedankt sich bei allen Helfern und ehrt stellvertretend „unseren Mann im Hintergrund“, wie sie sagt: Mario Granato. Er habe kein Amt inne und helfe trotzdem bei jeder Veranstaltung. Das VG-Fest ist gleichzeitig Gerolsheims Auftakt zum Dorfjubiläum. Man feiert, dass der Ort vor 1111 Jahren erstmals urkundlich erwähnt wurde. Die aus diesem Anlass hergestellten Geschenkartikel verkaufen sich offenbar gut.

Krauß: Wir können was Ortsbürgermeisterin Simone Ulrich ehrt Mario Granato. Foto: Waltraud Werdelis

VG-Bürgermeister Daniel Krauß mag, weil er erst seit sieben Wochen im Amt ist, in seiner Rede keine Leiningerland-Projekte aufzählen. Aber er verspricht, dass „die 17,5 Millionen Euro aus dem Sondervermögen für Infrastrukturvorhaben eingesetzt werden, die für die Bürger auch sichtbar sein werden“. Seine Mitarbeiter gäben jeden Tag alles. „Wir können was und wir wollen was bewegen“, so Krauß. Er fordert die Gäste, die nach der Vergabe der Ehrenamtspreise noch mehr Livemusik von Kalli Koppold geboten bekommen, auf, „die gute Stimmung mitzunehmen in den Alltag“. Es seien herausfordernde Zeiten, und da müsse man „mal die Dinge in den Mittelpunkt stellen, die gut laufen“.