Weil das Land zum Jahresende seine Impfzentren geschlossen hat, muss die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim umdisponieren, sofern sie ihr kommunales Impfangebot aufrecht erhalten will. Denn sie hat bislang die regelmäßig in der Großniedesheimer Sporthalle verabreichten Corona-Impfstoffe von einem Landesimpfzentrum bezogen. In einer Mitteilung von Bürgermeister Michael Reith (SPD) mit Dank an die bisherigen Helfer heißt es, dass die VG nun entweder mit einem niedergelassenen Arzt oder dem Landesimpfbus kooperieren müsse, der im Januar und Februar Termine anbietet, die Kommunen nutzen können.

Impfbusse kommen nicht am Samstag

„Da die Landesimpfbusse nur unter der Woche im Einsatz sind, werden wir höchstwahrscheinlich hierfür kaum Helfer finden“, vermutet Reith, der am Konzept der VG festhalten will. „Damit dies möglich ist, benötigen wir nun einen Arzt mit Niederlassung und eine Apotheke, die zusammen mit uns das kommunale Impfen organisieren und gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung abrechnen können“, so Reith.