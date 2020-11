„Augen auf beim Kleiderkauf – privat und in der Kommune“ – so heißt der Online-Vortrag, den die Stadtverwaltung in Zusammenhang mit der Organisation Femnet am Montag, 16. November, 18 Uhr, veranstaltet. Referentin Susanne Kammer berichtet dabei über die Arbeitsbedingungen der Textilindustrie in Bangladesch und zeigt laut Ankündigung, wie der Kleiderkauf fair und nachhaltig gelingen kann. Kammer war 2019 in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka und hat sich mit Arbeiterinnen, Gewerkschafterinnen und Unternehmensvertretern getroffen. Das Land zählt laut Veranstalter mit rund vier Millionen Beschäftigten in 7000 Textilfabriken zu den wichtigsten Produktionsländern für Textilien. Kammers Eindrücke sind ebenso Thema des Vortrags wie die Frage, wie ein verantwortungsvoller Textilkonsum einen Beitrag zu besseren Arbeitsbedingungen leisten kann. Anmeldung per E-Mail an gleichstellung@frankenthal.de bis Freitag, 13. November. Die Teilnehmer erhalten am Montagvormittag die Zugangsdaten per E-Mail.