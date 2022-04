Die Mitarbeiter des Fitnessstudios Venice Beach in der Schraderstraße wollen Frauen und Kinder, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, unterstützen. „Wir möchten diesen Müttern eine Plattform bieten, um sich untereinander auszutauschen und zu vernetzen“, erläutert Clubleiterin Alina Steiger auf Nachfrage. Die Unternehmensgruppe Pfitzenmeier, zu der die Venice-Beach-Studios gehören, sei gerade dabei, für jeden Standort eine Art „Get together“ ins Leben zu rufen. Das Frankenthaler Fitnessstudio kooperiere dafür mit dem VfR, auf dessen Gelände (Am Kanal 8) diese Treffen ab 20. April stattfinden sollen. Geplant sind bis 11. Mai zunächst vier Termine, immer mittwochs von 14 bis 15 Uhr. Martin Wohlschlegel, Trainer der VfR-Bezirksligamannschaft, will mit den Kindern Fußball spielen. Auch Kinderschminken und Tanzworkshops soll es geben. Edeka Stiegler stellt Backwaren zur Verfügung. Von den Mitgliedern des Studios kommen Kuchenspenden. „Wir wollen den Müttern eine angenehme Atmosphäre bieten, damit sie möglichst unbeschwert ins Gespräch kommen können“, sagt Steiger. Wer an den Treffen teilnehmen möchte, könne einfach vorbeikommen, eine Anmeldung sei nicht erforderlich.